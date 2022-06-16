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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الأقصر يرأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تنمية القدرات

صدى البلد

 

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري، برئاسة  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، و بحضور  الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والسادة عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

 

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استعرض المجلس خلال جلسته رقم 15، الحساب الختامي للنصف الثاني من العام المالي 2021-2022.

ووافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن مقترح البرنامج التدريبي الموحد لمن يرغب في الترشح لوظيفة عميد كلية/معهد بالجامعات المصرية.

يشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أحد المراكز الأكاديمية التي تقدم دورات بمجالات متعددة  لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، وذلك بهدف تبادل المعرفة و حجز مقعد لباحثي جامعة الأقصر في المجتمع العلمي الدولي.

الأقصر الجامعات المصرية جامعة الاقصر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعضاء هيئة التدريس والقيادات العام المالي 2021-2022

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