معسكر مغلق لـ الإسماعيلي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة المقاولون العرب من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو المراكز الدافئة بجدول ترتيب الدوري.

وفي الإطار ذاته ، أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الجهاز الفني نجح فى إدارة فترة التوقف من خلال وضع برنامج مكثف اشتمل على إراحة اللاعبين عقب لقاء الزمالك ثم رفع الحمل التدريبي بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

وواصل : ” خضنا عدة مباريات ودية أفرزت بعض النواحي الإيجابية إلى جانب تصحيح الأخطاء الفنية وتطوير الجوانب البدنية والخططية خلال فترة التوقف “.

وأتبع : ” حرصنا خلال تلك الفترة على عقد إجتماعات وجلسات متنوعة مع اللاعبين إستهدفت الإهتمام بالجوانب النفسية والسيكولوجية لديهم “.

وشدد المدفعجي: ” اللاعبون وصلوا لمرحلة متقدمة من الإنضباط التكتيكي داخل الملعب وأرى أن ذلك من أهم مكاسب التوقف “.

وأتبع : ” أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي، على الوفاء بسداد مستحقات اللاعبين فى مواعيدها وهو ما سيسهم فى توفير مزيد من الإستقرار والهدوء ضمن صفوف الفريق “.

وبسؤاله عن مواجهة المقاولون العرب فقد أجاب مدرب الإسماعيلي : ” دائما ما تكون حافلة بالندية والإثارة ولكن الفريق تعهد على بذل أقصى ما لديهم داخل الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ستؤدي لإحداث فارق بجدول المسابقة المحلية “.

واختتم حديثه : ” سعيد للغاية بإستدعاء باهر المحمدي لصفوف المنتخب الوطني فهذا سيجعل اللاعب فى أعلى جاهزيته فنية عقب عودته لقلعة الدراويش “.