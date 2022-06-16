مدير الدراسات الدبلوماسية: زيارة المنسق الأممي للسلام تساهم في إثراء البرامج التدريبية

استقبل السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، "تور وينسلاند" المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث عبّر عن اعتزازه بزيارة المنسق الأممي لمقر المعهد ولقاء الملحقين الدبلوماسيين المتدربين به على النحو الذي يساهم في إثراء البرامج التدريبية المقدمة لهم وتعريفهم بمجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية في مجال العمل الدبلوماسي.

ونظم المعهد لقاءً موسعاً للمنسق الأممي مع الملحقين الدبلوماسيين المتدربين بالمعهد، حيث ألقى وينسلاند محاضرة تناول خلالها تجاربه الدبلوماسية خلال مسيرة عمله الممتد، سواء في وزارة الخارجية النرويجية أو في الأمم المتحدة.

كما تناقش مع الملحقين الدبلوماسيين حول مهام عمله ومسئولياته كمنسق أممي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.