طلاب التعليم الفني بالقاهرة يواصلون أداء الامتحانات التطبيقية العملية

أدي اليوم الخميس طلاب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة _ المدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات- وطلبة المدارس الفنية المتقدمة _ وطلبة المدارس التكنولوجيا التطبيقية الإمتحانات التطبيقية العملية،.

وشدد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم اللجان والاستراحات .

وأكد علي تقديم الدعم الكامل للمصححين وتمني التوفيق لأبنائه الطلبة.



وتابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني غرفة العمليات وفق توجيهات مدير المديرية إذ أكد علي انتظام سير اللجان الامتحانية العملية اليوم ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوي حتي الآن .