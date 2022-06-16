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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مساعد وزير التموين: زجاجة الزيت تباع بـ 23 جنيه وتكلفتها 40 جنيه

صدى البلد

 

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن التضخم  تسبب في قفزة كبيرة في أسعار السلع الأساسية للمواطن المصري، وأن طن القمح ارتفع سعره من 238 دولار للطن، وصل إلى 500 دولار للطن، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 12 مليون طن قمح سنويًا، مما يعني أن فرق الأسعار وصل إلى 1.4 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى  تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية» أن طن الزيت إرتفع من 750 دولار للطن، ووصل إلى 1700 دولار، وأن الدولة حاولت أن تمتص الزيادات في السلع الأساسية للمواطن.

وأشار إلى سعر زجاجة الزيت التي تباع للمواطن هو 23 جنيه، بينما تكلفتها الأساسية 40 جنيه، وتتحمل الدولة المصرية التضخم للسلع الأساسية.

القطاع الخاص وزير التموين الدولة المصرية مصر تستورد الاستثمار

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