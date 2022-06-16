بالصور.. عمليات تعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا لبدء الامتحانات

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 حاليا عمليات تعقيم كامل استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2022 المقرر انطلاقها رسميا يوم 20 يونيو 2022.

كما يتم التأكد من تركيب وتشغيل بوابات التعقيم في إطار استمرار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في المدارس.

عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بـ امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 يبلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه من الضروري في امتحانات الثانوية العامة 2022 الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف وزير التربية والتعليم أن كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم استخدامه للسنوات المقبلة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبًا السادة مراقبي امتحانات الثانوية العامة 2022 بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 مهمة وطنية من أجل خدمة أبنائنا الطلاب، مشددًا علي مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان بإتباع التعليمات المرسلة إليهم بشأن عقد الامتحان.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2022 ، إلى أن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم، مؤكدًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت).

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022: التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الثلاثاء 21 يونيو 2022: الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الأحد 26 يونيو 2022: اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 28 يونيو 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا.

الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 5 يوليو 2022: الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

الخميس 7 يوليو 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022.

الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا.

الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا.

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