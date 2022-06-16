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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تبحث التعاون مع القنصل العام الليبي

قنصل ليبيا في ضيافة
قنصل ليبيا في ضيافة الغرفة التجارية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، قنصل عام دولة ليبيا محمد صالح الساعدي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء أعرب أحمد الوكيل عن ترحبيه بالتعاون مع الجانب الليبي وتقديم كامل الدعم في المجالات كافة، مؤكدًا العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين مصر وليبيا عبر السنين، فدولة ليبيا تعد امتدادًا لمصر، والعمق الأمني لمصر يبدأ من ليبيا.  

وأشار إلى أنه استكمالاً للعلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، علينا أن نسعى ونتعاون سويًا في إعادة تعمير ليبيا، من خلال التعاون مع مجموعة من الشركات الكبرى في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات.

من جانبه أضاف قنصل عام دولة ليبيا محمد صالح الساعدي أن مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة العربية، وهي دائمًا داعمة لليبيا في كافة أزماتها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والمشاركة في مشاريع إعادة تعمير ليبيا خاصة وأن حجم العمالة المصرية في ليبيا تصل إلى 2 مليون عامل.

وأكد أن مصر وليبيا لديهما إمكانيات اقتصادية قوية، لخلق سوق عربية تنافس السوق العالمية ويحتذى بها في المحافل الدولية.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمود مرعي والبديوي السيد، وأشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري.

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