عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اللبناني يحبط عملية هجرة غير شرعية ويلقي القبض على 36 شخصا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أحبط الجيش اللبناني عملية هجرة غير شرعية لإحدى الدول الأوربية، وذلك أثناء التحضير لها، كما ألقى القبض على 36 شخصا، بينهم عصابة مؤلفة من 6 سوريين تعمل على تهريب الأشخاص.


وأوضح الجيش - في بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الصرفند وصيدا جنوبي العاصمة بيروت ألقت القبض على 34 شخصا من الجنسية السورية (بينهم نساء وأطفال) ولبنانيين، لقيامهم بالتحضيرات اللازمة للهجرة عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.


وأوضح أن التحقيقات الأولية اظهرت أن من بين المتهمين عصابة مؤلفة من ستة سوريين تعمل على تهريب اشخاص الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية.

قائد الجيش اللبناني: حربنا على المخدرات مستمرة

مروحيات من الجيش اللبناني تخمد حريقًا بـ غابة صنوبر بري .. شاهد

لبنان الجيش اللبناني قائد الجيش اللبناني هجرة غير شرعية تهريب أشخاص الجنسية السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

نونو سانتو يؤكد فشل المفاوضات مع الأهلي لتدريب الفريق| خاص

موضوعات متعلقة

لبنان.. ميشال عون يبدأ مشاوراته لتسمية رئيس وزراء جديد في 23 يونيو

لبنان يبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية

ترشيحاتنا

الكرملين : الغرب لم ير الأسوأ في مواجهة روسيا

بعد إخفاقه مع المنتخب.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لإيهاب جلال

وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

تشعل الصراع .. الصين توضح دور أمريكا في حرب أوكرانيا

وكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية تستكشف حلولا مبتكرة في مشكلات الزراعة والبيئة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

يتسببان في عدوى اختراق.. كل ما تريد معرفته عن متحوري أوميكرون الجديدين

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

فيديو

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

كذبة كبيرة.. رعب يجتاح السوشيال ميديا بسبب شكة دبوس.. ما القصة؟ فيديوجراف

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ