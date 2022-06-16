أمريكا: ملتزمون بإعادة فتح قنصلية في القدس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن واشنطن ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس.

وقال برايس، إنه "ليس هناك إطار زمني يمكنني تقديم بشأن موعد إعادة فتح القنصلية، لكننا لا نزال ملتزمين بإعادة فتح القنصلية في القدس".

وأكد أن واشنطن تعمل على إعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو ما بدأته إدارة الرئيس جو بايدن منذ توليه مهام منصبه العام الماضي.

وأشار إلى أنه كانت هناك قطيعة كاملة تقريبا بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وحالة من الانفصال الكامل بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عودة تلك العلاقات سمحت لواشنطن بتقديم دعم مالي كبير إلى الشعب الفلسطيني بشكل مباشر، بهدف تحسين حياتهم بشكل ملموس.