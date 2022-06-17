5.6 مليار جنيه استثمارات قطاع التعليم العالي في القاهرة العام المالي 2021-2022

كشفت محافظة القاهرة عن إجمالي المبالغ الموجهة لاستثمارات قطاع التعليم العالي في العام المالي 2021-2022.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لمشروعات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتي كان أبرزها تجهيز الاختبارات المميكنة لطلاب الجامعات الحكومية فضلا عن إنشاء جامعتي حلوان وعين شمس الأهليتين، علاوة على إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الالكترونيات.

وأوضحت محافظة القاهرة، إن الخطة الاستثمارية استهدفت توطين أهداف التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة، علاوة على نشر ثقافة البرامج والأداء.

وقالت إن عدد السكان حوالي 10 ملايين نسمة بنسبة 9.9 % من إجمالي سكان الجمهورية منها 100% حضر، كما تساهم المحافظة بنسبة 36.8 من الناتج القومي بمعدل نمو اقتصادي 7.4 % تضم 483.6 ألف منشأة بنسبة 12.9على مستوى الجمهورية.

كما تمتد المحافظة على مساحة 3085 كيلو متر مربع منها 6.2 % مأهولة بالسكان.