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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برسالة رومانسية.. شريف إكرامي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

صدى البلد

احتفل شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، بعيد ميلاد زوجته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “النهاردة عيد ميلاد حبيبتي اللي من يوم ما فتحت عنيا بحبها، الوحيدة اللي شجعتني لحد ما وصلت للي انا فيه، سندي ودا مش مجرد تهنئة عيد ميلاد، لكي كل التقدير”.

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شريف إكرامي عن تصريحات جمال علام وأحمد مجاهد : احترموا مناصبكم

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شريف إكرامي عن منتخب مصر: استعدوا لسماع نفس الاقتراحات القديمة

ومن جانب اخر، انتقد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، التصريحات الإعلامية الأخيرة لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق وجمال علام.

 

وكتب عبر تطبيق “تويتر”:ما هذا العبث!! عندما نري مسئولين كبار في كره القدم تصريحاتهم كارثيه و يحتاجون الي دروس توعيه شديده في كيفية التعامل مع الاعلام .. ماذا ننتظر من اللاعبين !! لا تزيدوا الواقع احباطاً و احترموا مناصبكم يرحمكم الله".


وحمّل أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق، المجلس الحالي للاتحاد المصري لكرة القدم، مسئولية ضياع حق النادي الأهلي في تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا.  

شريف إكرامي بيراميدز انستجرام تهنئة حارس مرمى بيراميدز

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