إليسا تمدح أصالة في حفلها الأخير: شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة

أعربت الفنانة اليسا، عن حبها للفنانة أصالة، وشاركت مقطع فيديو من حفلتها الاخيرة بقطر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: “شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة”.

وجهت الفنانة اصالة الشكر لجمهورها بقطر بعد حفاوة الاستقبال لحفلها الاخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “حلوه الحفله بقطر حلوه وكلها محبّه وصداقه وأخوّه وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بتفس الطّاقه بنفسّ الحلاوه بنفس الطيابه …شكراً على هالليله الله يعيدها مرّات ومرّات شكراً حبايبي وأهلي بـ قطر”.

ألبوم أصالة الجديد

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها المصري المقبل، وذلك يوم 1 يوليو، بحسب تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بجدة، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.