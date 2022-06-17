عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تمدح أصالة في حفلها الأخير: شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة

صدى البلد

أعربت الفنانة اليسا، عن حبها للفنانة أصالة، وشاركت مقطع فيديو من حفلتها الاخيرة بقطر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت: “شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة”.

txt

غدا .. حفل اليسا وسعد لمجرد ضمن موسم جدة

txt

أصالة تشكر جمهورها بقطر على حفاوة الاستقبال لحفلها الأخير

وجهت الفنانة اصالة الشكر لجمهورها بقطر بعد حفاوة الاستقبال لحفلها الاخير، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وكتبت: “حلوه الحفله بقطر حلوه وكلها محبّه وصداقه وأخوّه وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بتفس الطّاقه بنفسّ الحلاوه بنفس الطيابه …شكراً على هالليله الله يعيدها مرّات ومرّات شكراً حبايبي وأهلي بـ قطر”.

ألبوم أصالة الجديد 

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد طرح ألبومها المصري المقبل، وذلك يوم 1 يوليو، بحسب تصريحاتها على هامش حفلها الأخير بجدة، الذي قدمت فيه العديد من الأغنيات.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

أصالة إليسا انستجرام الفنانة اصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 2 في إطلاق نار داخل كنيسة

أبو العينين يُحيي ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي: ستظل كلماتك حديث للروح والنفس وراحة للقلوب

متى يصح قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأي الآيات أعظم أجرا؟

القوات الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في جنين

شوبير عن أزمة خطاب الكاف: جاء بالصدفة أم أن هناك شبهة تعمد

الزمالك يجهز لرد قوي على تمرد طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ