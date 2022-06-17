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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: موسكو قد تواصل التعاون مع أوبك+ بعد 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس، في أعقاب اجتماع مفاجئ مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة أوبك+ بعد 2022.

وحضر وزير الطاقة السعودي منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

يأتي الاجتماع رفيع المستوى في توقيت تضخ فيه روسيا كميات من النفط أقل من حصتها المقررة بموجب اتفاق أوبك+ بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى رفض بعض المشترين استلام براميل النفط الروسية أو تأجيل استلامها.

وأظهرت وثيقة لأوبك+ الخميس ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو من 9.159 مليون في أبريل. ووعد نوفاك بزيادة إضافية في يوليو المقبل مع قوة الطلب على النفط الروسي من الهند والصين.

مع ذلك، فإن الإنتاج الروسي في الشهر الماضي كان أقل بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من حصتها البالغة 10.55 مليون برميل، مما أثار تكهنات بتعليق مشاركة موسكو في الاتفاق.

وذكرت قناة "العربية" أن اللقاء بين الأمير عبد العزيز بن سلمان ونوفاك استمر لأكثر من ساعة. وردا على سؤال حول ما إذا كان الشركاء في أوبك+ يشتكون من نقص الإنتاج الروسي، قال نوفاك للصحفيين بعد الاجتماع "نرى أن الوضع الحالي (في سوق النفط العالمية) متوازن على الرغم من بعض الشكوك".

وأضاف نوفاك أن روسيا قد تواصل التعاون مع أوبك+ حتى بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية هذا العام.

وأوضح "سيتوقف كل شيء على وضع السوق وما إذا كان سيتطلب تحديد أي حصص أم سيكون التعاون بناء على المبادئ الأساسية. ستتضح الأمور بحلول نهاية العام".

 

 

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