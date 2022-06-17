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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. مقتل شخص وإصابة 2 في إطلاق نار داخل كنيسة

من موقع إطلاق النار
من موقع إطلاق النار

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية، اليوم الجمعة، إن إطلاق نار وقع داخل كنيسة في ولاية آلاباما الأمريكية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.

وقالت الشرطة إن مطلق النار، الذي استهدف كنيسة في إحدى ضواحي برمنغهام بولاية آلاباما مساء الخميس، ولم يتم الكشف عن اسمه رهن الاعتقال.

وأوضحت إدارة شرطة فيستافيا هيلز أنها تلقت مكالمة عن إطلاق نار في كنيسة القديس ستيفن الأسقفية، في حوالي الساعة 6:22 مساءً (التوقيت المحلي).

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وبين قائد شرطة فيستافيا هيلز شين وير، لوسائل إعلام أمريكية أن ما مجموعه ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص، مؤكدا أن أحد الضحايا توفي، بينما يعالج اثنان آخران في المستشفى.

وطمأن شين وير قائلا: "لا نعلم بوجود تهديد إضافي على مجتمع فيستافيا هيلز أو مجتمع ماونتين بروك المجاور لنا".
 

أمريكا الشرطة مقتل شخص اطلاق نار ولاية ألاباما الأمريكية

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