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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى في إطلاق نار على تلاميذ مدرسة ثانوية بالمكسيك

قتلى في إطلاق نار
قتلى في إطلاق نار على تلاميذ مدرسة ثانوية بالمكسيك

قتل مسلحون 5 تلاميذ مدرسة ثانوية وامرأة ستينية في إطلاق للنار بشارع وسط عاصمة المكسيك، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وبحسب الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ، ما أسفر عن مقتل 3 شبان وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 65 عاما كانت في المنطقة نفسها.

وقال سيزار برييتو رئيس بلدية مدينة جواناخواتو "للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد 6 أشخاص حياتهم في هجوم مسلح"، حسب وكالة "فرانس برس",

ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل 8 نساء و3 رجال في هجوم انتقامي على ما يبدو، على حانتين وفندق في سيلايا، وهي مدينة أخرى في جواناخواتو.

وأصبحت جواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك بسبب النزاع بين عصابتي "سانتا روسا دي ليما" و"خاليسكو نويفا خينيراسيون".

وتتقاتل العصابتان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والوقود المسروق، وفقا للوكالة.

ومنذ ديسمبر عام 2006 عندما أطلقت حكومة المكسيك عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، تم تسجيل أكثر من 340 ألف جريمة قتل، وفقا للأرقام الرسمية.

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