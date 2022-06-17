مهيب عبد الهادي: محمد علي بن رمضان يقترب من الانضمام للزمالك الفترة المقبلة

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات رحيل محمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن محمد علي بن رمضان يقترب من الانضمام لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مهيب عبدالهادي أن الزمالك هو الأقرب لضم اللاعب خاصة وأنه تقدم بأفضل عرض لنادي الترجي التونسي .

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت عن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم محمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن اللاعب رفض الانضمام لفريق الأهلي خاصة وأنه يرغب في الاحتراف في أوروبا .