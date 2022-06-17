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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل تصوير برنامج أنغام الجديد بسبب حالتها الصحية وظروف مادية

أنغام
أنغام

كشفت عدد من المواقع الإماراتية عن توقف التحضير لبرنامج الفنانة أنغام الذي كانت تسعتد له خلال الفترة الماضية في أول تجربة لها على كرسي المذيعة بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها. 

كما أكدت هذه التقارير على أن مرض أنغام وعدم توافر الميزانية المطلوبة كان السبب وراء تأجيل هذا البرنامج الذي ترغب أنغام في أن يكون تجربة خاصة وحدث فني ثري. 

تم تأجيل برنامج أنغام لحين توفر الميزانية اللازمة، وبناء ديكور فخم واستضافة نجوم من الدرجة الأولى. 

وكشفت الفنانة أنغام عن حالتها الصحية عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وقالت "أنغام" خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، :" أجريت جراحة دقيقة في الكتف؛ نتيجة معاناتي من آلام شديدة في أوتار الكتف حيث عانيت من قطع في الوتر وهناك وتر أخر علي وشك الانقطاع ولابد من إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى إنها أصيبت منذ عام ٢٠١١، ولكنها كانت تعيش بالمسكنات.

كما أضافت أنغام أن حدث لها ورم ليفي في إصبع الإبهام وأصبح لا يتحرك نهائيا في الفترة الأخيرة.

يذكر أن كتبت مديرة أعمال الفنانة أنغام على الصورة التي قامت بنشرها على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام": "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

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