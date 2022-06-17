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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الجمعة 17-6-2022، وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا جديدا في سعر الجرام مقارنة بالأمس.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1145 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1002 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 859 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 8016 جنيهات.

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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