استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 17-6- 2022.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 6 جنيهات للكيلو

البصل 2.25 جنيه للكيلو

البطاطس 3.5 جنيه للكيلو

الخيار 3 جنيهات للكيلو

الملوخية 5.5 جنيهات

الكوسة 3.5 جنيه للكيلو

الباذنجان 3.5 جنيه للكيلو

الفاصوليا 7 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الفراولة 11 جنيهًا

الكنتالوب 4.5 جنيه

الخوخ 6.5 جنيه

الموز 11 جنيها

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.