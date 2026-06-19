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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف شمال سيناء تطلق 20 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة لمواجهة التطرف وترسيخ القيم

أوقاف شمال سيناء تطلق 20 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة لمواجهة التطرف وترسيخ القيم
أوقاف شمال سيناء تطلق 20 مجلسًا لقراءة البردة الشريفة لمواجهة التطرف وترسيخ القيم
أ ش أ

أعلن مدير مديرية أوقاف شمال سيناء محمود مرزوق ، عن إنطلاق 20 مجلسا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى على مستوى جميع إدارات الأوقاف بمراكز المحافظة.

وأضاف مرزوق -في بيان اليوم /الجمعة/ - أن نخبة من الأئمة من ذوي الأصوات الحسنة قاموا بإلقاء البردة الشريفة . موضحا أن هذه المجالس تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطي المستنير، والتصدي لكافة صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللا ديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني.

وأكد مرزوق حرص وزارة الأوقاف على إحياء القيم الروحية وتعميق معاني المحبة والاقتداء بسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتعزيز الوعي بسيرته العطرة وشمائله الكريمة، بما يسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق الرفيعة في المجتمع.

وأوضح ، أن هذه المجالس تمثل أحد المسارات الدعوية المهمة التي تجمع بين الارتقاء بالجانب الإيماني والروحي، وتعزيز الوعي الرشيد، بما يسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية التي دعا إليها الإسلام.

يشار إلى أن قصيدة البردة، هي أشهر قصيدة في مدح سيدنا محمد عليه السلام عبر التاريخ،كتبها الشاعر الصوفي شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري في القرن السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي)، حيث تمتاز القصيدة بجمال ألفاظها، وقوة سبكها، وتأثيرها الروحي الكبير.

مدير مديرية أوقاف شمال سيناء محمود مرزوق قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه إدارات الأوقاف ذوي الأصوات الحسنة

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