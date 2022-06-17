فرط الحركة ونقص الانتباه أبرزها.. تعرف على خطورة وأضرار مكسبات الطعم

يتم إضافة مكسبات الطعم مكونة من مواد كيميائية ومركبات معينة إلى الأطعمة الجاهزة لتحسين مظهرها ولونها وطعمها وملمسها، تمنع مكسبات الطعم و بعض المضافات الغذائية نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والعفن مما يطيل العمر الافتراضي للمنتج ويزيد من الربحية.



ومع ذلك هناك أيضًا عيوب لاستهلاك الأطعمة التي تحتوي على مكسبات الطعم ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية وربما تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى.



أضرار مكسبات الطعم



-المضافات الغذائية

تنقسم المضافات الغذائية إلى فئات مختلفة حسب وظيفتها العامة، تشمل الفئات الأكثر شيوعًا المواد الحافظة والمحليات وعوامل التلوين والمنكهات والمستحلبات والمثبتات والمكثفات والمنسوجات وعوامل التحكم في الحموضة وعوامل التخمر والمركبات المضادة للتكتل والمرطبات - التي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، عادةً ما يتم تضمين المضافات الغذائية في ملصقات الطعام ، ولكن لا يتم ذكر وظائفها أو أغراضها أبدًا.

-ردود الفعل التحسسية

من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه أي مركب إذا اعتبره جهازك المناعي مسببًا للأمراض أو يسبب المرض، وفقًا لدراسة تركية نُشرت في إصدار 2012 من "المراجعات السريرية في الحساسية والمناعة" ، قد تتكاثر الحساسيات أو ردود الفعل التحسسية تجاه المضافات الغذائية ، خاصة على مدار العشرين عامًا الماضية، علاوة على ذلك عادة ما تكون ردود الفعل التحسسية تجاه المضافات الغذائية خفيفة - تهيج الجلد ، واضطراب الأمعاء ، وبعض مشاكل التنفس - لذلك قد لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير.

أفادت دراسة نشرت عام 2009 في "الرأي الحالي في الحساسية والمناعة السريرية" أن ردود الفعل التحسسية تجاه الإضافات الغذائية تبدو أكثر شيوعًا - تصل إلى 7 في المائة - لدى الأشخاص الحساسين كيميائيًا المعرضين للإكزيما ، وهو نوع من الطفح الجلدي، تشمل المواد الكيميائية المرتبطة بإثارة الحساسية أو الربو الغلوتامات أحادية الصوديوم ، أو MSG ، والكبريتات ، والملونات الغذائية ، والمحليات الصناعية.

-فرط الحركة

زاد انتشار اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، أو ADHD ، في العشرين عامًا الماضية ، ويستمر الأطباء والباحثون في مناقشة السبب، قد ترجع الزيادة ببساطة إلى التشخيص الأكثر دقة ، أو قد تكون مرتبطة جزئيًا بالمواد الحافظة والمضافات الغذائية الأخرى التي يستهلكها الأطفال، أظهرت بعض الأبحاث السابقة مثل دراسة نُشرت في طبعة عام 1994 من مجلة "Annals of Allergy" ، وجود صلة قوية بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واستهلاك المواد الحافظة والألوان الاصطناعية، من ناحية أخرى تنص Mayo Clinic على عدم وجود دليل قوي على أن المضافات الغذائية تسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، ولكن بعض ملونات الطعام والمواد الحافظة قد تزيد من السلوك المفرط النشاط لدى بعض الأطفال، تشمل المواد الكيميائية المرتبطة بفرط النشاط بنزوات الصوديوم وصبغة الطعام الحمراء والعديد من أصباغ الطعام الصفراء.

-السرطان

هناك عدد من المضافات الغذائية خاصة الأسبارتام والسكرين والنتريت والبنزوات - التي تم ربطها بالسرطان ، على الأقل في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، لأنها تنتج مركبات مسرطنة عند استقلابها.



المصدر: healthyeating.