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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفاندوفسكي: رحيلي الآن في مصلحة بايرن ميونخ

صدى البلد

 أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ، ولكنه لا يريد فرض أي شيء ويسعى للبحث أفضل أفضل حل لجميع الأطراف.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية: "يتبقى عام في عقدي ولذا طلبت من النادي الموافقة على رحيلي، أعتقد أن الوضع الحالي هو أفضل حل للجميع حتى يتمكن النادي من الحصول على مقابل لانتقالي".

وأضاف: "لا أريد فرض أي شيء، أسعى للبحث عن أفضل حل، يجب تهدئة المشاعر، أرغب في الحديث بهدوء وليس عبر وسائل الإعلام".

وأشار ليفاندوفسكي إلى أنه لا يرغب في تصعيد الموقف وأنه يكن احتراما كبيرا للبايرن، مؤكدا أن النادي وميونخ أصبحا وطنا ثانيا له.

وأردف: "أتمنى أن يفهمني الجمهور يوما ما".

تأتي تصريحات ليفاندوفسكي بعدما أجرى مكالمة هاتفية مع المدير الرياضي للبايرن، حسن صالح حميديتش، بعد أن أكد اللاعب في مقابلة رغبته في الرحيل عن النادي البافاري.

وكشف حميديتش لوسائل الإعلام عن المكالمة وقال إن ليفاندوفسكي هو من اتصل به ولكن المدير الرياضي للبايرن أكد له موقف النادي وأنه يجب عليه الالتزام بعقده.

ليفاندوفسكي بايرن ميونخ مكالمة هاتفية صحيفة بيلد الألمانية روبرت ليفاندوفسكي صالح حميديتش المدير الرياضي جميع الأطراف

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