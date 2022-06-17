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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. تدفق السحب الممطرة على بعض المناطق بالسلطنة

عمان
عمان

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية إلى استمرار تشكل وتدفق السحب المطرة على جبال الحجر والولايات المجاورة وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان (جنوب الشرقية ومسقط)وأجزاء من محافظات جنوب الشرقية وسواحل وصحاري الوسطى وصحاري الداخلية.

 

ولفتت الأرصاد العمانية الى نشاط سحب الخريف على سواحل وجبال ظفار مع فرص لأمطار متفرقة.

 

وكان قد أصدر السلطان عمان هيثم بن طارق المعظم  مرسومًا سلطانيًا ساميًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين م.سالم العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن - .دمحمد المعمري وزيرًا للأوقاف والشؤون الدينية - د.هلال السبتي وزيرًا للصحة.

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