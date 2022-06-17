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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يحرر 13 محضر مخالفة ويضبط 171 كجم لحوم

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية و البيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك .

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة و ضبط 171 كجم لحوم و دجاج وأسماك مخالفة ما بين 97 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و68 كجم دجاج و لحوم مجمدة و سجق مجهولة المصدر و 6 كجم أسماك بدون بيانات و تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

الشرقية ضبط تحرير مخالفة حملات تفتيشية الثروة الحيوانية الطب البيطري

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