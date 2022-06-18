لا يجوز الامتناع عن السداد الجزئي.. تعرف على طرق الوفاء بالكمبيالة

نصت المادة (426)، والمادة (427)، من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، على طرق الوفاء بالكمبيالة والتي جاءت كالتالي:

1– على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.

2– يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء.

مادة (427):

1– إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

2– لا يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.

3– وإذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.

4– وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها، وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.