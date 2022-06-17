عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جينيفر لوبيز في فلمها الوثائقي: والدتي كانت تعذبني

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

قالت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، إن والدتها كانت تضربها وتعنفها عندما كانت صغيرة قبل أن تغادر المنزل في سن 18 عامًا، للعمل بمهنة التمثيل وأكدت إنها دخلت في نوبات جسدية مع نفسها، بسبب تلك المشاجرات، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشفت جينيفر لوبيز عن كواليس أصعب فترات مشوارها الفني، التي كانت حياتها فيها مليئة بالأحداث والزخم وفي الوقت نفسه مرت بمشاعر سلبية وإحباطات لم يكن يتخيلها أحد، وذلك في فيلمها الوثائقي Halftime الذي تعرضه منصة نتفليكس منذ أيام.

في أول فبراير 2020، أذهلت جينيفر لوبيز التي كانت تحتفل أنذاك بوصولها لعمر الخمسين عاما، الجميع بفقرتها الفنية الراقصة والغنائية في عرض ما بين شوطي مباراة "سوبر بول" الشهيرة، برفقة اللاتينية الأخرى شاكيرا.

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

حينما علم العالم أن جينيفر لوبيز وشاكيرا سيقدمان عرضا مشتركا بين شوطي سوبر بول ساد الحماس في الأجواء، وانتظر الجميع مشاهدة ما ستقدمه هاتين القامتين، لكن في الحقيقة كانت جي لو في حيرة من أمرها.

وصفت جينيفر لوبيز قرار تقديم عرض مشترك مع شاكيرا بأنه أسوء فكرة على الإطلاق، ليس رفضا لتواجد المغنية الكولومبية معها، ولكنه أمر فرض عليها الكثير من التحديات والتغييرات في أغنياتها وعرضها الراقص لضيق الوقت والمساحة المتاحة لكلا منهما.

 

جينيفر لوبيز الفنانة العالمية جينيفر لوبيز Halftime نتفليكس منصة نتفليكس الوثائقي Halftime

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

موضوعات متعلقة

متجوزش.. حكاية وفاة ماهر عصام وشائعة ارتباطه يرويها شقيقه في ذكرى رحيله

حسن يوسف في ذكرى وفاة الشعراوي: الأمة الإسلامية افتقدت سيدي الشيخ

كريم محمود عبد العزيز: مشاهدو البيت بيتي عبروا عن إحساسهم بالخوف والضحك

نوال الزغبي عن تغريدة إلغاء حفل سعد لمجرد: هيدا تزوير

يومان يفصلان شيرين رضا على الانتهاء من تصوير فيلم الملحد

رواد السوشيال ينعون المخرجة نسمة زعزوع: الصديقة الوفية الضحوكة

أيتن عامر تطرح كليب خطافة الرجالة.. فيديو

وفاء عامر: اللي بيعتزلوا الفن عملوا إيه علشان يتوبوا منه

ترشيحاتنا

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

رويترز: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

من أسرة واحدة.. الصحة: 6 قتلى ومصاب ضحايا حادث انهيار عقار الوايلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ