الإعلامية سهير جودة تدعم محمد الحلو: ألف سلامة وكلنا بنحبك

دعمت الإعلامية سهير جودة، المطرب محمد الحلو الذي يمر حاليا بأزمة صحية، قائلة: سلامتك ألف سلامة وترجع لينا بالسلامة، وكلنا بنحبك وعايزينك ترجع لينا بسرعة.

وأضافت سهير جودة، خلال برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الجمعة: إن شاء الله هترجع لينا بصوتك الجميل المميز، وهتخف وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك، وهنطمن عليك يوم الأحد إن شاء الله.

وتابعت الإعلامية سهير جودة، إن كان الفنان محمد الحلو، قال في تصريحات له كشف خلالها، حقيقة تعرضه للبتر في القدمين قائلًا: "لن أجري جراحة بتر للقدمين كما ردد البعض، هي جراحة إزالة الانسداد، وتركيب دعامات فقط، ومش عارف مين طلع خبر البتر ده، مفيش الكلام ده، وربنا يكرمني".