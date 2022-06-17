عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإعلامية سهير جودة تدعم محمد الحلو: ألف سلامة وكلنا بنحبك

الفنان محمد الحلو
الفنان محمد الحلو

دعمت الإعلامية سهير جودة، المطرب محمد الحلو الذي يمر حاليا بأزمة صحية، قائلة: سلامتك ألف سلامة وترجع لينا بالسلامة، وكلنا بنحبك وعايزينك ترجع لينا بسرعة.

 

وأضافت سهير جودة، خلال برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الجمعة: إن شاء الله هترجع لينا بصوتك الجميل المميز، وهتخف وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك، وهنطمن عليك يوم الأحد إن شاء الله.

 

وتابعت الإعلامية سهير جودة، إن كان الفنان محمد الحلو، قال في تصريحات له كشف خلالها، حقيقة تعرضه للبتر في القدمين قائلًا: "لن أجري جراحة بتر للقدمين كما ردد البعض، هي جراحة إزالة الانسداد، وتركيب دعامات فقط، ومش عارف مين طلع خبر البتر ده، مفيش الكلام ده، وربنا يكرمني".

سهير جودة محمد الحلو برنامج الستات المطرب محمد الحلو اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. تقارير: الاتحاد المغربي يحسم مصير خليلوزيتش

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

موضوعات متعلقة

بعد إصابة محمد الحلو.. كل ما تود معرفته عن جلطات الساق

ترشيحاتنا

احرصوا على الرياضة بانتظام .. مجدي يعقوب يضع روشتة لحماية القلب

بكاء وخيانة وحبس .. غادة إبراهيم تفتح دولاب أسرارها على الهواء ..فيديو

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

لمدة 3 سنوات.. ليفربول يوافق على رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

رويترز: شركات صينية في محادثات متقدمة مع قطر للاستثمار في حقول غاز

توفيا في حادث| الهجرة تعيد جثمانيّ زوجين مصريين من أمريكا إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

فيديو

محمد صبحي يعلن تفاصيل مشروعاته الفنية الجديدة.. فيديو جراف

إخواني تمنى تفشي كورونا في مصر.. كواليس القبض على بهجت صابر

تخرج للتزاوج ليلا.. عناكب تعيش على وجوه البشر.. فيديو جراف

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ