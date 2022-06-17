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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء..

عقار الظاهر المنهار.. انتشال جثة موظف بالأزهر وزوجته ونجلهما و3 آخرين

عقار الوايلي المنهار
عقار الوايلي المنهار

حصل موقع صدي البلد علي أسماء ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر، حيث تبين مصرع ٦ أشخاص وهم : إسلام صلاح يعمل مهندس ٢٨ سنة ووالده صلاح يعمل موظفا بالأزهر الشريف ٥٨ سنة وأمينة جلال ربة منزل ٥٠ سنة جميعهم من أسرة واحدة مقيمين بالطابق الرابع، وشقيقين مالك العقار وهما بهاء شحاته وهشام شحاته مقيمين بالطابق الثاني و الجثة الأخيرة لشاب اسمه احسان محمود مقيم بالطابق الثالث.

 

أنهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام عمليات البحث عن ضحايا حادث انهيار عقار الظاهر بعد انتشال الجثث ال ٦ من اسفله.

 

وتبين من الفحص أن هناك ٣ جثث لأسرة واحدة و شقيقين وجثة من اسرة اخري تم التحفظ علي الجثث ال ٦ بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وصل منذ قليل فريق من النيابة العامة إلي مكان عقار الظاهر المنهار لإجراء معاينة وسؤال الشهود واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية لبيان ما إذا كان هناك قرار صادر بإزالة العقار المنهار من عدمه وكذا فحص حاله العقارات المجاورة

 

وكان سكان حاره حسين شاهين بالظاهر قد استيقظوا علي كارثة انهيار منزل سكني قديم مكون من ٥ طوابق ، حيث هرعت فرق الإنقاذ البري وبعد ساعات من جهود البحث المتواصل تم انتشال ٦ جثث من اسفل الأنقاض تم نقلهم الي المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة .

 

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بانهيار عقار بحارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر

وتبين انه مكون من ارضي و ٥ طوابق بحي الظاهر التابع لدائرة الوايلي ، علي الفور تم توجيه فرق الإنقاذ البري بقيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة الي مكان البلاغ.

 

فيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي مكان البلاغ وتابع بنفسه جهود القوات خلال انتشال سكان العقار المنهار ، ووجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم الجمعة ظل محافظ القاهرة علي مدار ساعات يتابع بنفسه عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز وقيادات المحافظة  ، حيث تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له اخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .

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