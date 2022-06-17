آية تغير حياتك .. داوم عليها حتى أذان المغرب يستجاب لك

آية تغير حياتك .. مع اقتراب يوم الجمعة من نهايته يكثر البحث عن آية تغير حياتك أو آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.

ونحن في يوم الجمعة يوم يستجاب فيه الدعاء لساعة أخبر عنها النبي الخاتم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، نرصد لك آية تغير حياتك وهناك الكثير من الكلمات أو الآيات التي من شأنها أن تحقق لك ما ترجوا من الله، وكيف لا والله تبارك وتعالى هو القائل:" وقال ربكم ادعوني استجب لكم".

كما أخبر الصادق المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء عبادة، وأنه من شأنه تغيير القدر، فقال: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء".

آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله

آية تغير حياتك

يوم الجمعة أفضل أيام الله فيه ساعة استجابة، وفيه سنن مستحبة منها الاغتسال والتبكير إلى المسجد وقراءة سورة الكهف، كما أن يوم الجمعة هو يوم البركة والإكثار من الدعاء والتقرب من الله، وتمتلئ المساجد في هذا اليوم بالمسلمين وتجد حلقات الذكر وقراءة القرآن .

يقول الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، تحت عنوان:" آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله" إن هناك آية في القرآن الكريم لو قرأت لتغير حال الإنسان كله، مشيراً إلى أن ساعة الإجابة في هذا اليوم الطيب المبارك هي آخر ساعة منه قبل أذان المغرب.

ولفت أبو بكر خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أنه ينبغي على المسلم بدءً من الساعة الرابعة عصراً أن يتوضأ، مشدداً على أنه لو كان هناك دين سيرسل الله من يقضيه، ولو كان الشخص مكروباً سيرسل الله من يفك عنك كربه، وإذا كان مهموماً سيزيح عنك هذا الهم.

وتابع في بيان آية تغير حياتك :"نفذ بالمعنى بالحرف.. قبل المغرب بساعة الساعة 4 اتوضى، وصلي واقعد مكانك اللي بتصلي فيه، مكان هادي، ثم قل :"استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" 100مرة، ثم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نفرج بها الهم وتزيح بها الغم، وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال" 100مرة، ثم كرر هذه الآية حتى أذان المغرب وثق بأن الله سيفرج كربك ويزيح همك ويقضي دينك".

وبين أن الآية هي آية سورة الكهف التي رددها أصحاب الكهف، يقول الله تبارك وتعالى :"رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا".



حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يقول الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة، يُثابُ فاعلها، مشيراً إلى أنه تصح قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، فيجوز قراءتها في أَيِّ وقتٍ بين هذين الوقتين .

أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ به يومَ القيامةِ ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ".

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.

واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.

وأفاد: فيكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.

قراءة القرآن

متى يصح قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟

تظل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة من الأمور التي يتسابق فيها المسلمون، خاصة في الساعات الأولى من العيد الأسبوعي للأمة الإسلامية الخاتمة.

وقد ثبت عن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف ، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

وفي الدقائق الأخيرة من يوم الجمعة نستعرض فوائد سورة الكهف و فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة فهي من الأمور التي لا غنى لأي مسلم والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسنة مهجورة ارتبطت بهذا اليوم المبارك.

ويوم الجمعة هو من أوقات إجابة الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع اقتراب ساعة الإجابة لا تبخل على نفسك ثواب ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء بما ورد في سورة الكهف باعتبارها من المنجيات من فتن الدنيا والآخرة.

وفي أفضل وقت لقراءة سورة الكهف، قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.

وقد ثبت في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أمور عظيمة منها:

أولاً: أن قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف تحمي وتحفظ قارئها من فتنة المسيح الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف، ومنها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»

ثانياً: أن سورة الكهف نور يضيء طريق الهداية لمن يقرؤها، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

الدعاء

دعاء إذا رددته يوم الجمعة قضيت لك 100 حاجة

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور. يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق، اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف فيها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمرى وتغني بها فقرى وتذهب بها شرى وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني وتجلوا بها حزني وتجمع بها شملي وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.