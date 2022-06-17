روان بن حسين تروج لأغنيتها الجديدة وحدة استثنائية .. فيديو

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين أغنيتها الجديدة "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشرت روان مقطع فيديو عبر حسابها علي إنستجرام وعلقت قائلة" شنو رايكم باغنيتي الجديدة وحدة استثنايية ".

وصوّرت روان الأغنية في شوارع شكا بمنطقة طرابلس القديمة بتعاون للمرّة الثانية مع المخرج اللبناني ريشا سركيس خلال يومين مستمرّين من التصوير.

أغنية "وحدة استثنائية" من كلمات فادي أسعد، ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع عمر صباغ، وميكس ل DJ Peter.

روان أطلقت أغنيتها "مشتاق" باللهجة اللبنانية في شهر رمضان المبارك الماضي وقبلها طرحت أغنية"كان يا ما كان" والكليب صوّرته في لبنان مع مبدعين لبنانيين، حيث تخطّى الفيديو ال 64 مليون مشاهدة حتى الآن على يوتيوب.

https://www.instagram.com/tv/Ce6UtpZhKZz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=