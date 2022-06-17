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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

التاسعة عربيًا .. ترتيب مصر في تصدير السيارات المجمّعة | تفاصيل

بالمرتبة التاسعة
بالمرتبة التاسعة عربيًا .. موقف تصدير السيارت في مصر

كشف موقع worldstopexports عن ترتيب مصر في قائمة الدول الأعلى تصديرًا للسيارات حول العالم خلال العام الماضي 2021، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 90 عالميًا في تصدير السيارات المجمّعة، بينما جاءت في المركز التاسع عربيًا ضمن قائمة تتصدرها المغرب بنسبة 4.2 مليار دولار.

بالمرتبة التاسعة عربيًا .. موقف تصدير السيارت في مصر

وبلغت صادرات مصر من السيارات الملاكي بما يقرب من 3.2 مليون دولار، أي بمعدل نمو قدره 4.6% عن عام 2020، كما استطاعت مصر أن تستخوذ على نسبة بلغت  0.1% من إجمالى صادرات الدول العربية للسيارات خلال العام الماضي، ومن المعروف أن مصر تمتلك العديد من مصانع السيارات، مثل تويوتا ومرسيدس وهيونداي وغيرها، والتي تقوم بالكثير من عمليات التجميع.

بالمرتبة التاسعة عربيًا .. موقف تصدير السيارت في مصر

وجاءت الامارات في المرتبة الثانية عربيًا حيث استطاعت تصدير سيارات بقيمة بلغت 324.5 مليون دولار، بحصة قدرها 7.1% من اجمالي الصادرات العربية، بينما استحوذت باقي الدول على حصة قدرها  0.8% من إجمالى صادرات الدول العربية خلال العام الماضي.

بالمرتبة التاسعة عربيًا .. موقف تصدير السيارت في مصر

أما عن دولة المغرب فتصدرت القائمة حيث استحوذت على 92.1% من إجمالى صادرات الدول العربية، بينما استطاعت دول مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، والمكسيك، وكوريا الجنوبية أن تستحوذ على نسبة تتعدى نصف صادرات العالم من السيارات خلال العام الماضي 2021.

بالمرتبة التاسعة عربيًا .. موقف تصدير السيارت في مصر

وجاءت الدول الاوروبية في الصدارة بأعلى نسبة بيع للسيارت والتي بلغت 387.5 مليار دولار، أي مايقرب من 55% من صادرات العالم لهذا القطاع، وتحتل قارة اسيا المركز الثاني بحصة بلغت 26% من اجمالي بيع السيارات، لتتبعها في المركز الثالث أمريكا الشمالية بحصة بلغت 17.4%، بينما جاءت افريقا في المرتبة الرابعة بحصة 1.4%، وحصة قدرها 0.7% لمنطقة البحر الكاريبي والتي جاءت في المركز الخامس.

مصر رقم ا قياسي ا سيارات صادرات مصر سيارات الملاكي

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