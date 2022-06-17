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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو جريشة : لم أفكر يومًا في اللعب لأي نادٍ غير الإسماعيلي

الاسماعيلي
الاسماعيلي

كشف الكابتن على أبو جريشة، نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، تفاصيل خاصة عن بدايته في لعبة كرة القدم.

وقال على أبو جريشة، في حوار مع الإعلامية ايمان أبو طالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، إن بدايتي مثل باقي جيلي وكنت ألعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائي، وكنت بلعب كرة شراب، وعائلتي كلها كانت تلعب كرة القدم.

وأضاف الكابتن على أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، أن في نادي الإسماعيلي وهذا الأمر نادر الحدوث وفي إحدى المباريات كان في ٥ لاعبين من عائلتي في أرض الملعب.

وتابع الكابتن على أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي الأسبق، أن لم افكر يوما اللعب لناد آخر غير الإسماعيلي حتى اعتزلت كرة القدم، مستدركا أن :"الإسماعيلي مكانش بيخاف من حد لا اهلي ولا زمالك وكان فريق كبير". 


وأكمل على ابو جريشة، أن نادي الزمالك بادر وعرض استضافة الإسماعيلي بعد النكسة، والأهلي لم يرفض، واي كلام غير هذا غير صحيح وشائعات.

على أبو جريشة نادي الإسماعيلي اخبار التوك شو إيمان أبو طالب

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