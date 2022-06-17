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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين ترحب بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري بلبنان

البحرين علم
البحرين علم

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإدانة عضوين بميليشيا حزب الله الإرهابي بالاشتراك في الهجوم الإرهابي الذي وقع ببيروت في فبراير 2005 وتسبب في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق الشهيد رفيق الحريري،، ومقتل 21 شخصًا وجرح 226 آخرين، وأدخل لبنان في أزمات سياسية وأمنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساندة الشعب اللبناني الشقيق، وتلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار والرخاء، وتنفيذ القرارات الدولية بالقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، ووضع حد لأنشطة «حزب الله الإرهابي» المدعوم من إيران، ووقف تحكمه في المشهد السياسي واستغلاله لأراضي الدولة في دعم وتدريب الميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية.

كما شددت الخارجية البحرينية علي أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن الدولة واستقرارها وسيادتها، واستعادة دورها الحيوي في محيطها العربي والدولي. 

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