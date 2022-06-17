هيونداي تعلن سعر ومواصفات باليسيد 2023 في أمريكا.. صور

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن أسعار سيارتها الجديدة "باليسيد" في الولايات المتحدة الامريكية، وتعتبر باليسيد من السيارات الاقتصادية عند مقارنة أسعارها مع مواصفاتها الرائدة، حيث تستهدف هيونداي طبقة جديدة من محدودي الدخل في أغلب الأسواق العالمية.

المواصفات الميكانيكية لسيارة سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023

جاء طراز SE من سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بسعر 34,950 دولار حيث جاء بزيادة سعرية تبلغ 1,350 دولار لنفس الفئة من موديل 2022 السابق للطراز الحالي، بينما جاء طرازXRT بسعر يبدأ من 42,150 دولار، وسيتوفر طراز كاليجرافي الأعلى أداءاً بسعر 50,080 دولار.

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات باليسيد 2023 في أمريكا

التصميم الخارجي لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023

سيتوفر إصدار XRT من الخارجي بنظامي الدفع الأمامي والرباعي، مع كل ما يتم تقديمه في إصدار SEL بالإضافة إلى جنوط داكنة 20 بوصة ومصدات سفلية قوية وزخارف الأبواب السفلية ولمسات الألواح الانزلاقية، كما ستحصل على شبك أمامي داكن، وقضبان جانبية سوداء للسقف، ومقابض أبواب خارجية بلون الهيكل، وفتحة سقف كهربائية، وأسقف سوداء من جلد H-Tex.

هيونداي تكشف عن سعر ومواصفات باليسيد 2023 في أمريكا

ستقدم شركة هيونداي طراز XRT اللذي يتوفر بقدرة دفع رباعي شارة الباب الخلفي HTRAC ونظام مساعدة الكبح عند المنحدرات ووضع الثلج، ووضع السحب، وقفل الدفع الكُلي، كما ستحصل أيضاً على شارات XRT الأنيقة، ويُذكر أنه تم تحديث باليسيد لموديل 2023، لتحصل على شبك جديد وفتحة أمامية أكثر استقامة، كما تم تعديل المصابيح الأمامية.

التصميم الداخلي لسيارة هيونداي باليسيد موديل 2023

من الداخل جاءت سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بتقنيات داخلية متشابهة مع الطراز السابق بالإضافة لبعض الترقيات الجديدة مثل شاشة 12 بوصة مقانة مع شاشة 10.25 بوصة في الإصدار السابق وفتحات التهوية والتكييف الأصغر حجماً، وتتناسب بشكل أكثر أناقة مع لوحة القيادة، وتتوفر مع عجلة قيادة جديدة مكونة من أربعة أذرع، كما تم استعارة مقاعد "Ergo-Motion" الأمامية من طراز جينيسيس، مما يشير إلى طموحات هيونداي المستقبلية.

سعر سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023

تأتي جميع فئات سيارة هيونداي باليسيد موديل 2023 بنفس المحرك V6 الذي تبلغ سعته 3800 سي سي، ويولد قوة تبلغ 291 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل الى355 نيوتن/متر عند 5,200 دورة في الدقيقة، ومن المتوقع أن تصل إلى الوكلاء في السوق الأمريكي خلال الصيف الحالي.