4 أهداف .. توقعات الجماهير لـ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك |فيديو

تنتظر جماهير الكرة المصرية لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، فى الثامنة مساء بعد غدٍ الأحد باستاد الأهلى وي بالسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي خلال هذه المباراة لحصد الثلاث نقاط خاصة بعد رحيل المدير الفني بيتسو موسيماني و تولي سامي قمصان قيادة المارد الأحمر مؤقتا، والزمالك يسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار الفني في النادي الاهلي لرد الاعتبار بعد الهزيمة الأخيرة بخمسة أهداف.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" توقعات الجماهير لنتيجة لمباراة القمة وجاءت بعض التوقعات كالاتي:

قال احمد إن الأهلي سيفوز بهدف مقابل لا شيء وإن حالة عدم الاستقرار لن تؤثر على الفريق بشكل كبير و إن الأهلي بمن حضر.



بينما قال خالد إنه لأول مرة يكون متوترا قبل القمة حيث إنه يتوقع تعادل الفريقين أو فوز الزمالك على الرغم من تشجيعه للأهلي، وأوضح أن حالة الأهلي الفنية أو النفسية لا تبشر بالفوز.

و توقع فؤاد أن يفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة كبيرة لا تقل عن ٤ أهداف.