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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل صوص الثومية السوري

الثومية
الثومية

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صوص الثومية السوري بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وبمذاق لا يقاوم .

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المقادير :- 


٣ ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
ملعقة كبيرة عصير ليمون 
رشة ملح حسب الذوق
رشة سكر
ملعقة صغيرة  خل
2 معلقه كبيرة زبادى
نصف كوب زيت
2 كوب ماء 


الطريقة:- 


في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما
يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفاف و سمكه تقيل ثم يترك ليبرد 
في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و السكر و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل و لكن ناعم 
يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق  و يقدم بالهنا و العافية 
كما يمكن الأحتفاظ بها لمدة اكثر من ٣ ايام او في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي و يضاف الزبادي عند التقديم و يقلب جيدا 

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