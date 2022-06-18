سهلة وبسيطة.. طريقة عمل صوص الثومية السوري

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل صوص الثومية السوري بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وبمذاق لا يقاوم .
المقادير :-
٣ ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح حسب الذوق
رشة سكر
ملعقة صغيرة خل
2 معلقه كبيرة زبادى
نصف كوب زيت
2 كوب ماء
الطريقة:-
في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما
يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفاف و سمكه تقيل ثم يترك ليبرد
في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و السكر و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل و لكن ناعم
يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق و يقدم بالهنا و العافية
كما يمكن الأحتفاظ بها لمدة اكثر من ٣ ايام او في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي و يضاف الزبادي عند التقديم و يقلب جيدا