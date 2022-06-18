الخبز الأبيض والملح الأبرز.. 8 نصائح غذائية لعلاج الإسهال نهائيا

هناك العديد من أنواع الإسهال اللين والمائي المصحوب أحيانًا بحركات أكثر ومتكررة للأمعاء، وهي تعتبر مشكلة شائعة، وقد يظهر الإسهال وحده أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء وألم البطن وخسارة الوزن.

أطعمة فعالة لعلاج الإسهال

وقالت الدكتورة هنا محمود أخصائية علاج حالات السمنة والنحافة، يستمر الإسهال فترة قصيرة، لا يدوم لأكثر من بضعة أيام. لكن إذا استمر الإسهال لأكثر من بضعة أيام ودام لأسابيع، فهذا يدلّ عادة على وجود مشكلة أخرى مثل متلازمة القولون المتهيج أو حالة أخطر مثل العدوى المستمرة أو الداء البطني أو مرض الأمعاء الالتهابي.



نصائح غذائية لـ علاج الإسهال

وأضافت هنا محمود، إلى أنه يمكن إتباع نصائح غذائية لـ علاج الإسهال، وتشمل ما يلي :

- ينبغي الإكثار من شرب الماء والسوائل، وذلك لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم ، فضلا عن تجنب الإصابة بالجفاف .

- الأطعمة المفضلة في حالات الإسهال هي: التفاح المقشر ، الموز المسلوق ، البطاطا المسلوقة أو المشوية ، الجزر المسلوق ، حساء الأرز .

- ينبغي استبدال الحليب ومنتجات الألبان كاملة الدسم ، بالحليب ومنتجات الألبان منزوعة الدسم .

أطعمة فعالة لعلاج الإسهال



- ينبغي تناول الأطعمة ذات المحتوى المنخفض من الدهون ، مع الإبتعاد عن الأطعمة الدسمة . وبشكل عام فإن الأطعمة المسلوقة أو المشوية هي الخيار الأفضل في هذا الشأن .

- يتميز اللبن الزبادي بإحتوائه على نسبة عالية من البروبيوتيك ( البكتيريا النافعة ) ، والتي تتسم بالفاعلية المدهشة في القضاء على البكتيريا الضارة المسببة للإسهال .

- يفضل تناول الخبز الأبيض عن الخبز البني في حالات الإسهال .

- يوصي بزيادة محتوى الملح في الطعام على نحو طفيف ، وذلك لتعويض فقدان الأملاح التي تحدث أثناء نوبات الإسهال .

- الإبتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر الخضروات النيئة أو المسلوقة باستثناء الجزر، والطعام الحار أو الغني بالتوابل .الشاي والقهوة