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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح مهمة لتجنب الحرائق في المنازل والسيارات

توصيات خلال ارتفاع
توصيات خلال ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لتجنب الحرائق

قد يزداد حدوث الحرائق مع ارتفاع درجة الحرارة العالية خلال فصل الصيف، ومن أكثر الأماكن التي يحدث فيها الحرائق المنازل والسيارات. لذا يمكن إتباع بعض النصائح البسيطة لتجنب حدوث الحرائق في فصل الصيف.

 

 توصيات خلال ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لتجنب الحرائق

 

وأكد موقع بولد سكاي الهندي، أنه يمكن بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 40 و45 درجة يجب اتباع  بعض التوصيات لتجنب حدوث الحرائق في المنزل والسيارات .
لتجنب الحرائق في السيارات يجب مراعاة إتباع ما يلي :
 

بعد ارتفاع درجة الحرارة.. نصائح هامة لمرضى القلب

دراسة تكشف عن فصائل الدم المعرضة لخطر الإصابة بـ أمراض القلب



- المواد الغازية
- القداحات
- المشروبات الغازية
- العطورات و بطاريات الاجهزة بشكل عام. 
- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).
- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل 
- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية. 
- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم خصوصا في السفر.

 

 توصيات خلال ارتفاع درجات الحرارة في الصيف لتجنب الحرائق



و لتجنب الحرائق في المنازل يجب إتباع ما يلي :
-  الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.
- الحرص على عدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس.
-  التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

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