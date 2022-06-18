بسبب أحمد جمال.. مرتضى منصور يعتذر للعامري فاروق وخالد مرتجي|فيديو

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي، أمين الصندوق؛ بسبب مابدر من أحمد جمال خلال المكالمة الهاتفية المسربة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “أوجه اعتذاري إلى العامري فاروق نائب رئيس الأهلي وخالد مرتجي، أمين الصندوق بصفتي رئيس النادي، بسبب مابدر من أحمد جمال تجاههم”.

وتابع: “اعتذر لكل من أخطأ في حقهم أحمد جمال، وأوكد أنني غير راضٍ عما بدر منه، ولكن كل بني آدم خطاء”.

يذكر أن مرتضى منصور قد حضر افتتاح قناة نادي الزمالك في ثوبها الجديد، وأعلن عن الخريطة الخاصة ببرامج القناة.