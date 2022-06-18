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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الظهور الأول للسيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني هوراكان تكنيكا.. صور

الظهور الأول للسيارة
الظهور الأول للسيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني هوراكان تكني

تم الكشف رسمياً عن النسخة الأكثر تنوعًا وطموحًا من سيارة لامبورجيني هوراكان الخارقة ذات المحرك المتوسط ​​حتى الآن، وتعتبر هوراكان تيكنيكا ذات الدفع الخلفي سيارة خاصة موجهة للطريق والحلبة معاً ويمكن تسميتها بشكل مريح بـ "غولديلوكس" هوراكان.

الظهور الأول للسيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني هوراكان تكنيكا

مع التصميم المستوحى قليلاً من السيارة الخارقة Sián FKP 37، فإنها ستعمل على سد الفجوة بين Huracán Evo و Huracán STO عندما تصل في وقت لاحق من هذا العام، مع سعر قد يتجاوز 200.000 جنيه إسترليني.

 

الرئيس الفني روفين موهر، الذي عاد هذا العام من أودي في مهمته الثانية في سانت أجاتا ليحل محل ماوريتسيو ريجياني ، المخصص الآن فقط لقسم رياضة السيارات في Squadra Corse)، وصف Tecnica بأنها "مزيج من السيارتين الخارقتين".

الظهور الأول للسيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني هوراكان تكنيكا

تأتي السيارة الجديدة بعدة أوضاع قيادة جديدة مميزة حيث تقدم Stradaنفس سلوكيات الإبحار الثقيلة مثل Evoبينما تجعل Corsa Tecnicaقريبة من قوة STO، وسيكون وضع Midway Sport بمثابة بطاقة الآس للسيارة الجديدة، حيث يقدم مستويات من التوجيه الزائد القابل للتحكم لم يسبق له مثيل في أي سيارة لامبورجيني حديثة ، وفقًا لموهر.

 

من الواضح أن ثقة السائق هي العنصر الوحيد الأكثر أهمية في شخصية السيارة، مع اعتبار التعامل مع الحدود الذي يمكن الوصول إليه حقًا هو الأولوية.

الظهور الأول للسيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني هوراكان تكنيكا

مثل STO، فإن تكنيكا مزودة بنظام دفع خلفي فقط ومدعومة بقوة تصل الى 631 حصانًا بفضل محرك V10 بسعة 5.2 لتر ، والتي يتم توصيل جهودها إلى الطريق من خلال علبة التروس الأوتوماتيكية المزدوجة القابض بسبع سرعات من لامبورجيني والتروس التفاضلية محدودة الانزلاق التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا.

الظهور الأول للسيارة الخارقة الجديدة لامبورجيني هوراكان تكنيكا
لامبورجيني هوراكان الخارقة هوراكان تيكنيكا Sián FKP 37 Huracán Huracán STO Huracán Evo

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