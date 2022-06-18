اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات في شنغهاي

قالت شركة سنوبك شنجهاي للبتروكيماويات بالصين إن حريقا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنجهاي في وقت مبكر اليوم السبت، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق.

وتحدثت تقارير عن تسبب الحريق بمقتل شخص واحد على الأقل، فيما لم تورد تفاصيل عن عدد الإصابات أو مقدار الخسائر المادية.

وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنجهاي ديلي الحكومية المدعومة من الدولة على تويتر.

وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق ”تمت السيطرة عليه بشكل فعال“ وإنها كانت تجري عملية ”حرق وقائي“.

وقالت إنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يتم اكتشاف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.