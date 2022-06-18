عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق بمصنع للبتروكيماويات في شنغهاي

صدى البلد

قالت شركة سنوبك شنجهاي للبتروكيماويات بالصين إن حريقا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنجهاي في وقت مبكر اليوم السبت، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق.

وتحدثت تقارير عن تسبب الحريق بمقتل شخص واحد على الأقل، فيما لم تورد تفاصيل عن عدد الإصابات أو مقدار الخسائر المادية.

وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنجهاي ديلي الحكومية المدعومة من الدولة على تويتر.

وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق ”تمت السيطرة عليه بشكل فعال“ وإنها كانت تجري عملية ”حرق وقائي“.

وقالت إنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يتم اكتشاف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.

حريق اندلاع حريق مياه الأمطار شنجهاي بتروكيماويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

لديه 12 زوجة ويلقب بسليمان الحكيم.. قصة ملك مانكون الذي لا يموت

موضوعات متعلقة

الإمارات.. حريق هائل بأبوظبي واصابة 19 شخصا

الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة أكثر تطورا.. شاهد

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 18/6/2022 والقنوات الناقلة

متى صيام عشر من ذي الحجة 2022 ؟.. من الخميس إلى الجمعة

فرمهم| مأساة نادية وسمية ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا|تفاصيل

أقاله ريال مدريد وتوج بالبريميرليج مع السيتي.. من هو بيلجريني مدرب الأهلي المحتمل؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي بايون موديل 2022 .. صور

أخبار التكنولوجيا| تيك توك تحرج فيسبوك بعد تقليدها.. إيلون ماسك يسأل موظفي تويتر عن الكائنات الفضائية.. أسعار خدمة سناب شات المدفوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ