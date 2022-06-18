شاهد| الاحتلال يقصف غزة بسلسلة غارات.. والقبة الحديدية تعترض صاروخا في عسقلان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، سلسلة غارات على مواقع المقاومة بقطاع غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وجاء القصف بعد إعلان جيش الاحتلال اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من غزة صوب مدينة عسقلان على بعد ١٥ كيلو مترا من غزة في حادثة هي الأولى من نوعها في أعقاب عدوان العام ٢٠٢١.

وبدأت الغارات بقصف من طائرات بدون طيار لموقع صلاح الدين شمالي محافظة الوسطى، تبعه بعد عدة دقائق قصف من مقاتلات حربية إسرائيلية لنفس الموقع بنحو 6 غارات .

وشنت طائرات الاحتلال في قرابة الساعة 7.03 غارة جديدة مستهدفة لنقطة للضبط شرقي حي الزيتون، تبعه بحوالي 10 دقائق قصف للنقطة وتدميرها تلاها قصف لنقطة أخرى في نفس الحى.

وفي شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال نقطتي رصد في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا.