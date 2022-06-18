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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 25 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في بنجلادش

أرشيفية
أرشيفية

أفادت السلطات في بنجلادش، اليوم السبت، بأن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وقالت الشرطة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.

وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21  شخصا منذ أمس الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.

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وبنجلاديش من الدول التي تعاني من حدوث فيضانات متكررة أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص من منازلهم.

وتعرضت البلاد إلى فيضانات العام الماضي، أسفرت عن 10 قتلى ونزوح نحو مليوني شخص.

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