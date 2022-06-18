مصرع 25 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في بنجلادش

أفادت السلطات في بنجلادش، اليوم السبت، بأن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

وقالت الشرطة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصًا على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.

وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصا منذ أمس الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.

وبنجلاديش من الدول التي تعاني من حدوث فيضانات متكررة أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص من منازلهم.

وتعرضت البلاد إلى فيضانات العام الماضي، أسفرت عن 10 قتلى ونزوح نحو مليوني شخص.