ماراثون الثانوية العامة.. المنيا: 114 لجنة جاهزة لاستقبال 39 ألف طالب

48 ساعة فقط وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بالمنيا فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع بعد غد، الاثنين 20 يونيو، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، كما يؤدي الصلاب يوم الثلاثاء 21 يونيو اختبار مادتى الاقتصاد والإحصاء، ويحصلون على راحة حتى يوم 25 يونيو الجاري.

وتبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية، والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 3 يوليو 2022، واختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا، والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وعقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عماد نواوة، مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب محمد إسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزراء، والجهات المعنية.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم جميع أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.

كما وجه المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعمل كردون أمنى بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، مشيرًا إلى التنسيق مع جميع الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوي الإدارات التعليمية التسع يؤدي من خلالها الطلاب الامتحانات، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفا و98 طالبا وطالبة.