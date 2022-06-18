القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة نيسان عن زيادة سعرية جديدة، على جميع طرازات العلامة التجارية المطروحة داخل السوق المصرى خلال الفترة الماضية، كباقى وكلاء السيارات، بعد الزيادات الاخيرة فى اسعار الدولار مقابل الجنيه.

وجاءت نيسان، بالسوق المصرى لتطرح احدث موديلاتها من طرازاتها المختلفة، والتى بلغت 6 طرازات موديلات 2022 و موديلات 2023 الاحدث، وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار القائمة الكاملة داخل السوق المحلى.

1- نيسان صنى

- مانيوال / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC بسعر 218,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 239,500 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 243,400 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 253,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,000 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 278,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 289,000 جنيه

2- نيسان سنترا

نيسان سنترا

- أوتوماتيك / BASIC 2022 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 327,500 جنيه

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 345,500 جنيه

- أوتوماتيك / BASIC 2023 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 357,500 جنيه

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 375,500 جنيه

3- نيسان سنترا الشكل الجديد

نيسان سنترا الشكل الجديد

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 364,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 368,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 394,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 398,400 جنيه

4- نيسان جوك

نيسان جوك

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022بقوة محرك 1000 CC تربو وبسعر 446,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022بقوة محرك 1000 CC تربو وبسعر 476,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022بقوة محرك 1000 CC تربو وبسعر 486,500 جنيه

5- نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

- أوتوماتيك / VISIA 2022 بقوة محرك 1300 CC تربو وبسعر 539,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بقوة محرك 1300 CC تربو وبسعر 574,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA 2022 بقوة محرك 1300 CC تربو وبسعر 614,000 جنيه

6- نيسان باترول

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بقوة محرك 5600 CC وبسعر 3,500,000 جنيه