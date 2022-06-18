عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2022 في مصر

نيسان قشقاي
نيسان قشقاي

أعلن الوكيل المحلى للعلامة نيسان عن زيادة سعرية جديدة، على جميع طرازات العلامة التجارية المطروحة داخل السوق المصرى خلال الفترة الماضية، كباقى وكلاء السيارات، بعد الزيادات الاخيرة فى اسعار الدولار مقابل الجنيه.

وجاءت نيسان، بالسوق المصرى لتطرح احدث موديلاتها من طرازاتها المختلفة، والتى بلغت 6 طرازات موديلات 2022 و موديلات 2023 الاحدث، وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار القائمة الكاملة داخل السوق المحلى.

1- نيسان صنى

نيسان صنى

- مانيوال / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC بسعر 218,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 239,500 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 243,400 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 253,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,000 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023  بقوة محرك 1500 CC وبسعر 264,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بقوة محرك 1500 CC وبسعر 278,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023  بقوة محرك 1500 CC وبسعر 289,000 جنيه

2- نيسان سنترا

نيسان سنترا

- أوتوماتيك / BASIC 2022 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 327,500 جنيه

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 345,500 جنيه

- أوتوماتيك / BASIC 2023 بقوة محرك 1600 CC وبسعر 357,500 جنيه

- أوتوماتيك / HIGH LINE 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 375,500 جنيه

3- نيسان سنترا الشكل الجديد

نيسان سنترا الشكل الجديد

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 364,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2022بقوة محرك 1600 CC وبسعر 368,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 394,400 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM SV 2023بقوة محرك 1600 CC وبسعر 398,400 جنيه

4- نيسان جوك

نيسان جوك

- أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2022بقوة محرك 1000 CC تربو وبسعر 446,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA GRADE 2022بقوة محرك 1000 CC تربو وبسعر 476,500 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2022بقوة محرك 1000 CC تربو وبسعر 486,500 جنيه

5- نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

- أوتوماتيك / VISIA 2022 بقوة محرك 1300 CC تربو وبسعر 539,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACENTA PREMIUM 2022بقوة محرك 1300 CC تربو وبسعر 574,000 جنيه

- أوتوماتيك / TEKNA 2022 بقوة محرك 1300 CC تربو وبسعر 614,000 جنيه

6- نيسان باترول

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بقوة محرك 5600 CC وبسعر 3,500,000 جنيه

السوق المصري أسعار الدولار نيسان قشقاي نيسان جوك نيسان صني نيسان أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة اليوم السبت.. فيديو

السعودية.. وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

موضوعات متعلقة

زيادة أسعار هافال H6 موديل 2022

زيادة أسعار هوندا أكورد موديل 2022 فى مصر.. تفاصيل

تويوتا تفوز بسباق لومان للتحمل 24 ساعة للمرة الخامسة على التوالي

تعرف على أسعار شانجان ايادو DT الجديدة

أسعار جديدة لـ شيري تيجو 8

جيلي تدشن عروض الصيف التمويلية الجديدة بالسعودية

ارتفاع أسعار شانجان ألسفن الجديدة

زيادة فى أسعار شيري تيجو 7 برو الجديدة 2022

ترشيحاتنا

التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر.. والإنتاج المحلي يعزز الاحتياطي الاستراتيجي

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

استثمارات بالمليارات ومشروعات عملاقة.. تعاون اقتصادي غير مسبوق بين مصر وروسيا

دفاع الشاب المصري: محامو راشفورد ترافعوا بتحد غريب

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2022 في مصر

زيادة جديدة في سعر فورد فوكاس 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مانشستر يونايتد لـ أبو حماد شرقية.. القصة الكاملة لمقاضاة راشفورد لطالب مصري بسبب العنصرية

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

فيديو

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ16.. ما القصة؟

شاهد | الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات للغارات على غزة ويعلن قصف مواقع لـ حماس

العدد يتزايد في العراق .. كل ما تريد معرفته عن مرض الحمى النزفية |فيديوجراف

شاهد| الاحتلال يقصف غزة بسلسلة غارات.. والقبة الحديدية تعترض صاروخا في عسقلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ