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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح فضل: لدي مدرسة نقدية تجمع بين الجهاز العلمي والمنهجي واللغة الأدبية

المفكر الكبير صلاح
المفكر الكبير صلاح فضل

قال المفكر الكبير صلاح فضل، إنه التحق بالثانوية الأزهرية، وكان يسعى دائما ليحقق أفضل المراكز خلال مسيرته التعليمية، متابعا: "كنت أحاسب نفسي على الأوقات التي تضيع دون دراسة أو تعلم".

وأضاف صلاح فضل، خلال حواره ببرنامج "كنوز الوطن" مع الإعلامي أيمن عدلي: “كنت مصابا بجرعة فائقة من الجدية خلال صغري، ولكني وجدت حريتي وتخيلي في الفنون والأدب، لكونها المتنفس بالنسبة لي”.

واستطرد: “كان لدي موهبة الأدب وعشق اللغة، وحاولت أن أكتب الشعر والقصص ولكن لم يرضني ما أكتب، وقررت أن أعمل في النقد لكوني محبا وعاشقا للنقد والأدب”.

وأكمل: “الناقد يجب أن يكون ملما بالإنتاج الأدبي”، منوها إلى أنه أصبح صاحب مدرسة في النقد الأدبي تتميز بالجمع بين الجهاز العلمي والمنهجي واللغة الأدبية، وهذا ما يميز كتاباته عن غيري.

 

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