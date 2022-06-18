صلاح فضل: لدي مدرسة نقدية تجمع بين الجهاز العلمي والمنهجي واللغة الأدبية

قال المفكر الكبير صلاح فضل، إنه التحق بالثانوية الأزهرية، وكان يسعى دائما ليحقق أفضل المراكز خلال مسيرته التعليمية، متابعا: "كنت أحاسب نفسي على الأوقات التي تضيع دون دراسة أو تعلم".

وأضاف صلاح فضل، خلال حواره ببرنامج "كنوز الوطن" مع الإعلامي أيمن عدلي: “كنت مصابا بجرعة فائقة من الجدية خلال صغري، ولكني وجدت حريتي وتخيلي في الفنون والأدب، لكونها المتنفس بالنسبة لي”.

واستطرد: “كان لدي موهبة الأدب وعشق اللغة، وحاولت أن أكتب الشعر والقصص ولكن لم يرضني ما أكتب، وقررت أن أعمل في النقد لكوني محبا وعاشقا للنقد والأدب”.

وأكمل: “الناقد يجب أن يكون ملما بالإنتاج الأدبي”، منوها إلى أنه أصبح صاحب مدرسة في النقد الأدبي تتميز بالجمع بين الجهاز العلمي والمنهجي واللغة الأدبية، وهذا ما يميز كتاباته عن غيري.