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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من العلمين.. مدبولي يؤكد أهمية تطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم في مدينة العلمين الجديدة؛ لتفقد أعمال تطوير الطريق الساحلي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، والتي يجرى حاليا الانتهاء منها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعرض 7 حارات مرورية في كل اتجاه، التي من شأنها أن تسهم في تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات. 

مدبولي من العلمين: لدينا تكليفات من الرئيس بسرعة وكفاءة تنفيذ المدن الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أعمال تشطيب الواجهات المُطلة على الطريق، بكل من: الحي اللاتيني، والداون تاون، والمدينة التراثية، وأعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق.

 الانتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات بالعلمين 

وفيما يتعلق بأعمال قطاع الطرق والكباري بالمدينة، أوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شاملا 4 كباري أعلى السكة الحديد وطريق وادي النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى (طبقة رابطة) بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان.

وقال رئيس الجهاز إنه جار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.

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العلمين مدبولى طريق إسكندرية مطروح الساحلي مجلس الوزراء الطريق الساحلي

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