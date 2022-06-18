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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الطلائع لفوزهم بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

رعاية الأطفال
رعاية الأطفال

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لأبناءه من الطلائع الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة " النور المبين " ، بجانب حصولهم على جوائز مالية حيث فاز فى هذه المسابقة من أبناء المحافظة كلاً من روان ياسر محمد ، وبسملة محمد ضاحى ، وشهد أحمد سعيد ، ومحمد وليد عبد المنعم ، وتم تنفيذها برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع إذاعة القاهرة الكبرى خلال شهر رمضان المبارك عبر أثير الإذاعة

كما قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للاعبة نور حسين علاء الدين لفوزها بالمركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت سن 17 سنة فى ميزان تحت ٥٩ كيلو وذلك ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبيى والتى أقيمت بالصالة المغطاة بنادى طلائع الجيش. 

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وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين بمديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم لتأهيل هؤلاء الأبطال وتحفيزهم لحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات المختلفة التى يشاركوا بها لرفع أسم محافظتهم عالياً بين محافظات الجمهورية. 

وفى نفس السياق تابع اللواء أشرف عطية جهود فرع ثقافة أسوان بقيادة نجوى أحمد لبدء إنطلاق تنظيم الأنشطة الصيفية الثقافية والفنية والترفيهية والتى تساهم فى إضفاء الأجواء الترفيهية ، وأشارت نجوى أحمد بأنه برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، ومحافظ أسوان سيتم تنظيم العرض المسرحى " عصفور الإسكافى " للمخرج أحمد كشرى مساء السبت على مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل ، مع إستكمال الأنشطة الفنية المقامة بعنوان " شجع موهبة طفلك " لإكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال ، وصقل مهاراتهم وتنمية القدرات الفكرية والإبتكارية لديهم. 

وقد أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامى للتجارب النوعية، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. 

وشهدت فاعليات الختام تقديم العرض المسرحى بعنوان "المصحة" لفرقة قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وذلك على مسرح قصر ثقافة الجيزة. 

وعرض مسرحية "المصحة" للمخرج إيهاب زكريا ياسين، تأليف أحمد سمير، المصحة عرض غرفة، سينوغرافيا فراج محسب، ألحان نصر الدين أحمد، مخرج منفذ أحمد عبد الرحمن، تنفيذ ديكور حسن رجب و أحمد محمد لبيب، تنفيذ ملابس هالة عبد الوهاب، تصميم استعراضات أحمد محمد حسن. 

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