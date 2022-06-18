أبرزها زيارة أشرف رشاد للغربية.. «مستقبل وطن» ينظم فعاليات مكثفة بالمحافظات

نظّم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى البداية، زار أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، محافظة الغربية وشارك في افتتاح مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسيد القصير وزير الزراعة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وخلال زيارته، عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعًا تنظيميًا لمحافظة الغربية، بمقر أمانة السنطة، وحضر الاجتماع اللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم المركزية بالحزب وعضو مجلس النواب، والنائب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، بجانب أعضاء وقيادات الحزب بالغربية.

وتناول الاجتماع التنظيمي أسس العمل الحزبي ومجهودات الدولة في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ودور الحزب في نشر الوعي بين المواطنين بطبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد، وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، علي اهتمام الحزب بالمبادرات المجتمعية والدور الخدمي، وضرورة الوصول إلي كافة المواطنين عبر جميع قنوات التواصل وتوعيتهم.

وأوضح "رشاد"، أن تدريب وتأهيل الكوادر الحزبية والسياسية هي أحد أهم أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة، ومن جانبه، رحب النائب محمد عريبي أمين الحزب بالمحافظة، بالحضور وأكد علي أهمية التنظيم والتناغم فالعمل الحزبي.

في ختام اللقاء، قام محمد منير أمين مركز السنطة بتسليم درع الأمانة للمهندس أشرف رشاد والنائب محمد عريبي تقديرا لجهودهما في العمل العام ودعمهم المتواصل لأمانة السنطة، كما سلم النائب محمد عريبي درع أمانة الغربية إلى المهندس أشرف رشاد تقديرًا لجهوده في قيادة عائلة مستقبل وطن وتحقيقات تطلعات جميع الأعضاء، وفي نهاية الاجتماع تفقد "رشاد" مقر الحزب بمركز السنطة والاطلاع على مقار الأمانات.

وفي محافظة قنا، نظمت أمانة مركز فرشوط، قافلة طبية متخصصة في أمراض وجراحات العيون بقرية الحاج سلام، وتضمنت القافلة الطبية المتخصصة في أمراض وجراحات العيون، بالتنسيق مع مؤسسة "نور الحياة " وقعت الكشف الطبي علي 1342 حالة بقرية الحاج سلام بالمركز وشملت القافلة توقيع الكشف وعمل النظارات الطبية وجراحات العيون المختلفة بالمجان ودون تحمل المريض أي أعباء.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة قسم الحوامدية، حملة طرق الابواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بالحوامدية، وتستمر أمانة المرأة في دعم ومساندة القوافل الطبية بجميع أنحاء المدينة والقرى المجاورة لها، وفي سياق أخر، بحثت أمانة قسم الوراق، مع مسئولي الإدارة الصحية تطوير الخدمات الممنوحة للمواطنين، وفي سياق متصل، تواصل أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة الثالث علي التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، ومن جانبه، نظمت أمانة قسم الهرم، يوم ترفيهي لإدخال البهجة علي أطفال الهرم، وبدات فعاليات بالتعرف علي الأطفال في جو يسوده البهجة والسعادة، وتوزيع الهدايا العينية من اللعب والحلوي.

وفي محافظة القاهرة، نظمت أمانة مدينة الشروق، فعالية "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين باللقاحات ضد فيروس كورونا، وحرصت أمانة العمل الجماهيري، بالاشتراك مع أمانات الحزب والوحدات الحزبية على وضع عدة نقاط متحركة تيسيرًا على الأهالي، وقام أعضاء وفرق الأمانة، بالانتشار في النقاط المحددة لمساعدة المواطنين في التطعيم باللقاحات المضادة لفيرس كورونا وقد لاقت تلك المبادرة استحسان عدد كبير من المواطنين حيث شهدت الأماكن المحددة للمبادرة اقبالا من الأهالي وجار العمل على استكمال مجهودات الأمانة في حملة طرق الأبواب.

وفي محافظة بورسعيد، نظمت أمانة قسم الشرق، يوم رياضي في نطاق حي الشرق، حيث أقامت يوم رياضي من مباريات لكرة القدم وتنس الطاولة وتمرينات رياضية للسيدات، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي في نادي التوكيلات الملاحية، وبمشاركة أعضاء الوحدات الحزبية، حيث مثل هذه الفعاليات الرياضية تساعد على بناء جسم الإنسان بالشكل الصحيح، وهي من ضمن مجموعة من الفعاليات التي تقوم بها أمانة الشرق لخدمة أهالي الحي.

وفي محافظة أسوان تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، في فعاليات القافلة الطبية الشاملة المجانية، في قري غرب النيل بمركزي أسوان ودراو، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بأسوان وذلك للقري الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضي الغير قادرين في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والاوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية ) علي نفقة الدولة، هذا وقد بدأت القافلة أعمالها يوم الخميس الماضي 16 يونيو، ومازالت مستمرة فى مباشرة أعمالها أمس الجمعة واليوم السبت 17 و 18 يونيو 2022 من الساعه التاسعة صباحاً وحتي الساعه الثالثة عصرا بقرىتي غرب أسوان والكوبانية.

وفي محافظة أسيوط، نظمت أمانة مركز منفلوط، قافلة طبية مجانية للكشف والعلاج مجاناً بالتعاون مع جامعة أسيوط، وذلك في قرية نزه قرار، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتضمنت تخصصات "الباطنة العامة – الجهاز الهضمي- الصدرية- أنف وأذن- الروماتيزم- الأطفال- الجلدية- العظام- النساء والتوليد".

وفي محافظة جنوب سيناء، نظمت أمانة مدينة طور سيناء، جلسات مجانية، لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت شعار أولادنا أولاً، وذلك بمقر الحزب بمدينة طور سيناء ومن المقرر أن تتم الجلسات بصفة شهرية لمساعدة أهالي المدينة وكشفت أمانة الحزب بالمدينة عن عدد الأطفال الذين استفدو من المبادرة وعددهم 42 حالة، ومن جانب أخر، نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، مراجعة لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، بقاعة نادي شرم الشيخ الرياضي، وإنه تم الاتفاق مع نخبة من أفضل معلمي جنوب سيناء في كافة المدن بالتعاون مع أمانات المدن وأمانة التعليم و البحث العلمي بكل مدينة لتقديم المراجعة النهائية (المجانية) وانطلقت المبادرة اليوم وسوف تستمر حتى الانتهاء من المراجعات، وفي سياق أخر، وكرمت أمانة الإعلام بالمحافظة، عدداً من عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ نظرا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الحالية ولما يقومون به من عمل شاق ويؤدون عملهم في ظل الظروف المناخية الصعبة، وتضمن التكريم توزيع الهدايا على بعض عمال النظافة بالوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة مركز الزرقا، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تسلم الطلبة المتفوقين بمدرسة الجمهورية الإبتدائية، وشارك في الحفل قيادات وأعضاء ونواب الحزب بالمحافظة، وكوكبة من الشخصيات السياسية والإجتماعية بالمحافظة، ومن جانب أخر، تستعد أمانة مركز كفر البطيخ، لتنظيم مراجعات ليلة الإمتحان، لطلاب الثانوية العامة مع نخبة من أفضل المعلمين في المرحلة الثانوية، وبالمجان.

وفى محافظة الغربية، أطلقت أمانة أول طنطا، مبادرة تحت شعار "قطرة دم" تساوي حياة، وذلك خلال ندوة، بالتعاون مع المركز الإقليمي لبنك الدم بطنطا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذى عقدته الأمانة مع مركز الدم بمدينة طنطا، وتناولت الندوة الاهتمام بحملات التوعية بأهمية التبرع بالدم علي المستوى الصحى والمسئولية المجتمعية لدى المواطنين وانه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقع بنك الدم الاقليمي بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن أول طنطا للتبرع، وخاصة إن البنك هو المركز الرئيسي علي مستوي المحافظة والذي يخدم جميع أهالي الغربية، مشيدة بموقف الحزب الذي لبي النداء بعد أن قام البنك بعمل دعوه للتبرع للدم بعد انخفاض الرصيد.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة الغردقة، الصالون الثقافي الاسبوعي للحزب، والذي يقام لأول مرة بمقر الحزب بمدينة الغردقة وتنظمه امانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، ويهدف الصالون الثقافي إلى نشر ثقافة الحوار واحترام الآخر ونبذ التعصب والفكر الهدام ونشر الوعي والثقافة بين الشباب وفئات المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وفي محافظة شمال سيناء، يتوجه وفد الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بالمحافظة، إلي محافظة القاهرة استعداداً للتصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية والمقرر إقامتها في العاصمة، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمسابقة ستكون فى المواد الأساسية، والمشروعات القومية، والمعلومات العامة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.