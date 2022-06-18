شاهد.. محمد رمضان في أحدث ظهور له من إجازته الصيفية

يواصل النجم محمد رمضان الاستمتاع بإجازته الصيفية، حيث نشر أحدث صور له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر رمضان أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية، أثناء تواجده فى البحر، وعلق قائلا: "كنت سايبكوا تاخدوا نفسكم كنت بجيب حاجة وجيت ها".



يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية كليب «بلالين»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

